Fonte: Luca Bargellini

Potrebbe presto esserci un gradito ritorno in casa Monopoli. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club biancoverde è a lavoro per portare di nuovo in Puglia Doudou Mangni, ora in forza al Catanzaro, ma sul giocatore la concorrenza è folta. L'attaccante piace infatti anche a Rende, Casertana e Sicula Leonzio, ma vanta estimatori anche nel Girone B di C (Cesena e Sambenedettese).