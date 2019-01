© foto di Giuseppe Scialla

Dopo tre anni potrebbe cambiare squadra Mario Mercadante, jolly difensivo (può fare il terzino sinistro e il difensore centrale) in forza al Monopoli. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si registrano i sondaggi di Carrarese, Vicenza e, in serie B, Spezia per l'ex Savoia, classe '95.