tmw Monza, accordo con i giocatori: anche ad aprile riceveranno il 50% del compenso

Novità sul tema degli stipendi dal Monza. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com i giocatori del club brianzolo e il tecnico Cristian Brocchi, così come per il mese di marzo, hanno accettato anche per aprile la proposta di ricevere il 50% del compenso pattuito, così come anticipato nelle scorse settimane dall’ad Adriano Galliani.