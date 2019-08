Fonte: Andrea Losapio

Presenza illustre oggi sugli spalti del Brianteo di Monza, in occasione della sfida di Coppa Italia contro l’Alessandria. Come raccolto dalla redazione di TMW, in tribuna è presente anche il patron Silvio Berlusconi, alla sua seconda presenza allo stadio per una gara della formazione brianzola. L’ex presidente del Milan è stato accolto dai cori dei tifosi: “Portaci in Europa”.