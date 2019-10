TMW - Monza, Brocchi: "Noi bravi per 90': non è stata una vittoria facile"

Fonte: Dal nostro inviato Giovanni Albanese

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-1 rifilato alla Juventus U23 in trasferta:

E' stata una vittoria facile?

"Non c'è mai niente di facile, siamo stati bravi a iniziare subito forte e a metterli in difficoltà quando loro volevano muovere la palla. Gli abbiamo messo ansia e li abbiamo costretti a sbagliare. Siamo stati bravi anche a gestire la palla. Il primo tempo è stato quasi perfetto. Nella ripresa abbiamo mollato un pochino, non deve succedere ma siamo stati bravi per tutti i 90 minuti".

Cosa la preoccupava maggiormente della Juventus?

"La cosa che ci preoccupava erano le ripartenze degli attaccanti che sono molto veloci e bravi a verticalizzare dopo gli errori avversari. Questo era il pericolo più grande. Io voglio una squadra che sia sempre aggressiva e che abbia una reazione immediata e importante alla palla persa".

Cosa ne pensa del progetto seconde squadre?

"Si dà la possibilità a dei ragazzi di giocare un campionato difficile. Aiuterà loro a mentalizzare e capire le difficoltà che ci sono nei campionati professinistici. Li mette a dura prova e fa venir fuori dei giocatori che potranno ambire a qualcosa di più grande. Loro devono sapere che è una prova e che devono lavorare per migliorarsi sempre.

Quali sono le insidie di questo campionato per una squadra che deve vincere?

"Ci sono in tutte le partite. E' la prima partita dove troviamo un avversario che vuole giocarsi la partita proponendo calcio. Nelle altre partite abbiamo sempre dovuto giocare tanti duelli contro squadre che giocano basse. E' vero che abbiamo una squadra forte ma troveremo sempre squadre che giocano con densità e determinazione: giocare contro il Monza dà uno stimolo in più".