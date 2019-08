TMW - Monza, colpo in difesa: arriva Michele Franco

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Colpo in entrata per il Monza. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, i brianzoli avrebbero trovato l'accordo con l'esperto difensore Michele Franco (34). Il terzino di Altamura, dopo la buona stagione tra le file del Trapani, culminata con la vittoria del campionato, si legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2020. Nella sua lunga carriera, l'amuleto Franco ha collezionato ben 4 promozioni in B negli ultimi 5 anni con Perugia, Salernitana, Livorno, Trapani. Si attende solo l'ufficialità da parte del club lombardo.