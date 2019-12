TMW - Monza, Gliozzi e Marchi restano: il club non li mette sul mercato

© foto di Federico De Luca

Attacco che segna, e vince, non si cambia. In ogni componente, almeno questa è l'idea oggi del Monza di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e di Filippo Antonelli. Cinque gol in due e affidabilità ogni volta che sono stati chiamati in causa, quel che arriva dalle stanze del club brianzolo è che Ettore Gliozzi ed Ettore Marchi non sono sul mercato. E che non partiranno a gennaio.