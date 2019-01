© foto di Federico Gaetano

Monza scatenato sul mercato. Inserimento per il centrocampista del Frosinone, Danilo Soddimo. Contatti in corso, si tratta per due anni e mezzo. Il Monza entra in corsa per il giocatore ciociaro facendo così concorrenza alla Ternana. Berlusconi e Galliani a lavoro, nel mirino c’è Soddimo...