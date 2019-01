Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In queste ore di mercato il Monza è al lavoro per provare a chiudere un colpo per l'attacco. La società brianzola sta trattando l'attaccante del Foggia Fabio Mazzeo, con il quale ha già un accordo di massima.