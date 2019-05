TMW - Nardi torna al Parma, ma non resterà. C'è il Rimini sullo sfondo

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Terminato il prestito al Sud Tirol dove ha collezionato 20 presenze fra campionato, Coppa Italia e play off (subendo appena otto reti) nella seconda parte di stagione il portiere Michele Nardi, classe ‘86, è in procinto di tornare al Parma proprietario del suo cartellino anche se la sua permanenza in terra ducale sarà solo temporanea. L’esperto calciatore infatti in estate cambierà nuovamente casacca e nei prossimi giorni si cercherà una soluzione che accontenti sia il giocatore sia il club gialloblù. Una delle ipotesi in campo è un suo trasferimento al Rimini fresco di salvezza in Serie C e pronto a rinforzarsi in maniera importante per non vivere un’altra stagione ad alta tensione come quella appena conclusa.