tmw Nome nuovo per la Lega Pro, idea Marcel Vulpis per la presidenza

La Serie C senza aiuti rischia il collasso e il Covid-19 non ha fatto altro che mettere in luce i soliti vecchi problemi. Intanto al 15 marzo 2021 (data dell’assemblea elettiva Figc) la Lega Pro potrebbe arrivare anche con un nome nuovo al vertice. Già, perché negli ultimi giorni è cresciuta con insistenza la possibilità di una candidatura di Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy e noto giornalista economico-sportivo, alla presidenza della terza lega professionistica più importante del nostro Paese. Nulla di ufficiale, sia chiaro, anche perché ancora non c’è per il momento un giorno preciso per le future elezioni. La candidatura di Vulpis alla Lega Pro, però, è un’idea che sta prendendo sempre più piede e che si inserisce in un contesto di attuale malcontento nei confronti dell’attuale numero uno Ghirelli e dalla volontà di alcuni di club di avere a capo una figura meno politica e più vicina al mercato.

Per capirci, se le elezioni fossero oggi la corsa sarebbe a due: tra Vulpis e Ghirelli. Recentemente erano stati fatti anche i nomi di Giancarlo Abete, ex presidente Figc, e Luigi Barbiero, il quale attualmente fa parte della LND, ma per entrambi non c’è ancora nulla di concreto. Si vociferava anche di una possibile candidatura dei due vice di Ghirelli, Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon. Per la prima ipotesi, però, molto probabilmente la volontà è di aspettare per provare l’assalto alla poltrona di capo del calcio femminile, mentre per Tognon potrebbe esserci in programma un duello con Balata per la presidenza della B. Tutto è chiaramente ancora da giocare, ma Marcel Vulpis, qualora decidesse ufficialmente di presentarsi, avrebbe da outsider più di una semplice possibilità