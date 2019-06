TMW - Novara, ag. Kyeremateng: "Annata positiva, peccato per l'infortunio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ai nostri microfoni Christian Bosco, agente del talentuoso attaccante italo-ghanese Nigel Kyeremateng del Novara parla delle aspettative del suo assistito, dopo il lungo infortunio che l'ha costretto a stare fuori dal terreno di gioco per circa due mesi. “Per il ragazzo è stato un anno importante, perché dopo sei anni di settore giovanile al Milan, era il momento di assaggiare “il calcio dei grandi”.

Ringraziamo la dirigenza del Novara calcio, l’ex Ds Ludi e l’ex tecnico Viali per aver mostrato fiducia in Nigel, proponendogli il primo contratto da professionista e aggregandolo stabilmente alla prima squadra. Purtroppo un fastidioso infortunio ed il cambio di guida tecnica, non hanno permesso al calciatore di perseguire la giusta continuità. Il futuro? Attendiamo la nomina del nuovo allenatore per incontrare la Società e confrontarci, ma non nego che se nel Consiglio Federale del 27 Giugno sarà approvata la riforma del “Campionato Primavera 1” (in campo cinque 2000 ed un Under 23 “libero” ndr), valuteremo la possibilità di un trasferimento a titolo di prestito con diritto di riscatto a favore di un Club di serie A".