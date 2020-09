tmw Novara, Marchegiani in uscita: su di lui Trapani e Catania

Non solo i grandi colpi in entrata, il Novara è attivo anche sul mercato in uscita. Tra gli elementi che potranno salutare a breve il Piemonte, c'è il portiere Gabriele Marchegiani, lo scorso anno divisosi tra la formazione azzurra e l'Ascoli, in B: ma, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per lui sono aperte le porte della C. Il classe '96, figlio d'arte (il padre è lo storico volto della Lazio Luca Marchegiani), è conteso da Catania e Trapani.