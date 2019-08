TMW - Novara, occhi puntati su Giuliano Laezza

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Giuliano Laezza, difensore svincolatosi dalla Sicula Leonzio, piace al Novara. Ben 100 presenze in serie C, i piemontesi vogliono rinforzare la difesa con un calciatore esperto e al momento sembra essere il profilo ideale, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.