© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un contesto calcistico in crescita come quello italiano, si staglia un nuovo profilo all’orizzonte. E’ quello del diciassettenne del Novara Tommaso Barbieri, andato a segno decidendo la sfida contro l’Albinoleffe con un colpo di testa rivelatosi imparabile per l’estremo difensore avversario. Un predestinato del gol, il terzino destro classe 2002, che inserisce il suo profilo nella classifica dei più giovani ad essere andati a segno nel calcio professionistico italiano. Non è un caso che diverse società italiane siano sulle sue tracce, a partire dal Torino sempre molto attento ai talenti emergenti del calcio piemontese che era presente anche nella giornata di ieri sugli spalti del Piola. Giusta, dunque, la scelta della formazione di casa di valorizzare i prodotti del proprio settore giovanile. Il calcio di casa nostra ha un talento in più sul quale contare, e siamo certi che i riflettori su Barbieri siano destinati ad aumentare…