TMW - Novara, scelto il tecnico: Banchieri promosso in prima squadra

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Sarà Simone Banchieri il prossimo tecnico del Novara. Il club piemontese, secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia e TMW, avrebbe infatti optato per la soluzione interna, promuovendo alla guida della prima squadra il tecnico dell'Under 16, con la quale ha vinto il campionato Nazionale battendo in finale il Vicenza. Un allenatore fatto in casa, considerato che Banchieri ha guidato in serie D la Folgore Caratese negli anni scorsi.