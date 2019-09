© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

L'infortunio di Elia Benedettini, che si è rotto il crociato e dovrà quindi essere operato, porta a delle riflessioni in casa Novara. Secondo quanto raccolto da TMW, in giornata ci sarà un summit societario, dove si valuterà il da farsi: difficilmente, però, si andrà alla ricerca di svincolati, Marchegiani e Marricchi danno garanzie in attesa del rientro del portiere titolare.

Non dovrebbero quindi esserci innesti.