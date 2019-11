TMW - Olbia, esonerato il tecnico Michele Filippi. Si attende il comunicato

Fonte: Claudia Marrone

Esonero in casa Olbia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club sardo avrebbe deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Michele Filippi. Decisivo per le sorti dell'allenatore il difficile avvio di stagione con appena due vittorie nelle prime 15 giornate di Serie C, l'ultima delle quali arrivata lo scorso 1° di settembre. Atteso a minuti il comunicato ufficiale.