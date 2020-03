tmw Olbia, La Rosa: "Dovevamo solo riprendere fiducia: ora sappiamo cosa vogliamo"

Nel corso di una diretta sul profilo Instagram dell'Olbia, per tracciare il punto della situazione sul momento attuale, è intervenuto il difensore dell'Olbia Luca La Rosa. Vice capocannoniere della squadra, con 5 gol all'attivo di cui 4 valevoli di punti: "Per il momento teniamoci bassi, alla mia stagione diamo un 9! A parte gli scherzi, avrei preferito una situazione di classifica migliore, ma per il resto si fa di tutto per dare un contributo alla squadra: la classifica è bugiarda per il valore che abbiamo che abbiamo, meriteremo molto di più. A ogni modo, se devo tornare sul personale, il gol più bello è quello segnato alla Carrarese su punizione, ci permise di trovare la vittoria dopo cinque mesi, ma quello che più porto nel cuore è stato quello contro il Pontedera, nel giorno della mia centesima partita: un gol fatto a casa in una giornata così particolare".

E proprio sul momento della squadra: "Dobbiamo stare a casa per forza, e ci dobbiamo arrangiare per come possiamo: ogni settimana lo staff tecnico ci manda il programma da seguire e noi ci adeguiamo. Chiaramente però lo spogliatoio manca, manca il rapporto di ogni giorno, ma manca anche tanto la domenica, la sensazione della partita: speriamo di farlo presto, tornare a giocare vorrebbe dire che le cose in Italia si sono sistemate. Questo periodo è mentalmente molto tosto, ma non dobbiamo abbatterci".

La Rosa ripercorre poi alcune tappe importanti dell'anno: "Dall'arrivo di Brevi abbiamo cambiato modulo, passando al 3-5-2, e il mister ci ha dato più intensità e praticità, e i risultati credo si siano visti: tanti pareggi in un primo momento, ma poi la prima vittoria ci ha sbloccati e ne sono arrivate altre due. Era forse solo questione di fiducia, e in tal senso fu molto importante il 2-2 contro la Giana Erminio, dove eravamo sotto di due gol ma abbiamo poi strappato un punto, e una prova di carattere è stata quella contro l'Alessandria, un 3-3 dove abbiamo dimostrato di non essere morti. Dopo poco, infatti, è arrivata la vittoria. Siamo una squadra tosta, sappiamo cosa vogliamo".

Conclude poi con una nota sul suo personale percorso: "Nato e cresciuto nell'Olbia, non mi sono allontanato molto da Olbia, sono sempre rimasto in Gallura e ho cambiato poche squadre, ma alla fine sono tornato nella mia Olbia, e per me è un grande orgoglio vestire questa maglia. Pensate che da ragazzino ero nato come attaccate, forse è per questo che mi piace fare gol, ma piano piano ho iniziato a retrocedere, prima centrocampista, poi mezzala, terzino e infine mi sono ritrovato come centrale".