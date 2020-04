tmw Olbia, Marino: "La maggior parte dei club hanno espresso perplessità sulla ripresa"

Il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha parlato dell'assemblea di Lega Pro di oggi spiegando che gran parte delle società, come previsto, ha espresso dubbi sul continuare a giocare una volta terminata l'emergenza Coronavirus: “È stata un'assemblea molto partecipata e per la prima volta ho visto quasi tutti i presidenti attivi nella discussione. La stragrande maggioranza dei club ha espresso forti perplessità sull'ipotesi di continuare a giocare, sia per via della peculiarità che caratterizza la Serie C sia per i motivi legati al momento di emergenza sanitaria mondiale. Abbiamo convenuto su una proposta da fare ai calciatori attraverso il nostro presidente Ghirelli e sulla richiesta di svincolo straordinario delle fideiussioni per liberare subito liquidità per i club. Infine abbiamo tracciato con decisione una strada comune sull'esigenza di riforme radicali basate sul taglio dei costi ai fini della sostenibilità economica”.