TMW - Olbia, Marino: "Obiettivo raggiunto. Anche se c'è un pò di delusione"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Il presidente dell'Olbia Alessandro Marino ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'assemblea di Lega Pro: “Lo scorso anno ci salvammo nel rush finale, mentre quest'anno siamo stati un po' penalizzati dopo aver alzato l'asticella a metà percorso. C'è un po' di delusione, ma non dobbiamo dimenticare che l'obiettivo primario è stato raggiunto. Infortuni? Se si guardano le migliori prestazioni dell'Olbia siamo riusciti ad andare oltre agli infortuni di alcuni giocatori forti, c'è stato un po' di rilassamento dopo la conquista della salvezza e non ci fasciamo la testa per non aver raggiunto i play off”.

Sulle riforme legate a stadio, squadre B e ripartizione dei contributi: “Si tratta di un tasto dolente, c'è parecchia confusione e vedo abbastanza grigio. La Serie A non ha più il bando per la cessione dei diritti tv per il prossimo trienni e questo, a cascata, va a colpire tutte le altre serie. Manca un presidente federale eletto e in questo momento stiamo cercando di fare il nostro, ma le riforme devono partire dall'alto anche se noi cercheremo di dare una direzione a questi cambiamenti”.