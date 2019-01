Fonte: Luca Bargellini

© foto di Sandro Giordano

Niente Venezia per Yuri Senesi. L’Olbia, club proprietario del cartellino, trattava con il club veneto per il giocatore ma la trattativa non è andata a buon fine. Adesso l’attaccante potrà valutare il proprio futuro sottoscrivendo un accordo preliminare per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sul ragazzo ci sono le attenzioni di Salernitana e Ascoli per luglio, oltre che del club del presidente Tacopina.