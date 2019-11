Fonte: Claudia Marrone

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Arrivano novità sulla panchina dell'Olbia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione al momento è in pole per la sostituzione di Filippi, Oscar Brevi. L'ex tecnico di Renate e Fano è balzato in testa nelle ultime ore.