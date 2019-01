TMW - Olbia-Senesi, fumata nera per il rinnovo. Possibile addio a gennaio

© foto di Sandro Giordano

Fumata nera per il rinnovo di Yuri Senesi con l'Olbia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il club sardo. Probabile dunque anche una cessione già in questa sessione di mercato onde evitare di perdere il giocatore a zero.