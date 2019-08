Potrebbe essere Luca Manca il rinforzo dell'Olbia per il centrocampo. Secondo quanto raccolto da TMW, il classe '99 ex Arzachena rappresenterebbe il profilo offensivo che i galluresi stanno cercando per il centrocampo, dove si necessita di una mezzala, ma al momento è tutto in fase di valutazione: a ogni modo il calciatore è già aggregato alla truppa di Filippi.