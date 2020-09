tmw Olbia, Vallocchia verso la Juve Stabia. Si tratta sulla formula

Il futuro di Andrea Vallocchia, centrocampista classe ‘97, sembra lontano dall’Olbia. Il giocatore infatti è finito nel mirino della Juve Stabia che sta trattando in queste ore con il club sardo per il trasferimento del calciatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il nodo da sciogliere è quello relativo alla formula del trasferimento con Vallocchia che dovrebbe andare in Campania in prestito con diritto di riscatto.