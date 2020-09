tmw Olbia, Verde ai saluti. Su di lui un trittico di club di Serie C

vedi letture

Potranno separarsi a breve le strade di Francesco Verde e l'Olbia. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, però, per l'attaccante ‘99 non mancano le pretendenti in terza serie: il suo profilo è infatti al vaglio di Lecco, Grosseto e Casertana.