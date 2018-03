TMW - OltrepoVoghera, il 20enne Monopoli ha richieste in Serie C

Gioca attualmente in Serie D tra le file dell'OltrepoVoghera, ma il suo futuro potrebbe essere in Serie C. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il centrocampista Mattia Monopoli (20) è finito nel mirino di diversi club della terza serie. Numerose realtà, infatti, stanno sondando la disponibilità presso il club lombardo per assicurarsi il classe '98, in età utile per essere un 'under' nella prossima stagione del campionato di Serie C.