Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Federico Gaetano

Alla fine è il Padova a spuntarla nella corsa a Luca Castiglia, centrocampista classe ‘89 in uscita dalla Salernitana. Il calciatore piaceva molto all’Alessandria che nelle ultime ore sembrava aver sopravanzato il club veneto che però, come raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore ha chiuso l’accordo con i campani e il giocatore che arriverà in prestito.