TMW - Padova, continua il pressing su Sogliano. Ieri il dirigente era a Lens

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Padova sta continuando il pressing su Sean Sogliano per il ruolo di direttore sportivo della prossima stagione. Il dirigente italiani ieri sera è stato visto a Lens, club di proprietà del socio di maggioranza dei patavini Joseph Oughourlian, per seguire lo spareggio per la Ligue1 contro il Digione. Un segnale che le parti sarebbero sempre più vicine alla fumata bianca.