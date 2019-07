Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Andrea Rosito

Presente al sorteggio dei calendari a Roma il club manager del Padova Trevor Trevisan che, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, parla della sua nuova avventura: "Il direttore mi ha dato la possibilità di iniziare questa nuova carriera: ho accettato molto volentieri perché Padova ormai è la mia città, ci vivo da dieci anni e quindi volevo rimanere legato alla società. Non mi sono fatto scappare questa possibilità. È cambiato tutto quest'anno, sia in società che in squadra e c'è tanto entusiasmo e voglia iniziare e far bene. È arrivato un allenatore come Sullo che è alla prima esperienza, ma ha dei trascorsi importanti da vice con Ventura. Padova è una piazza importante, reduce da una retrocessione quindi ci sarà responsabilità di fare bene anche per questo motivo. Siamo ripartiti da zero e non vediamo l'ora che inizi il campionato".