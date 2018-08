TMW - Paganese, colpo Tazza. E' fatta per il ritorno dal Benevento

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Colpo importante per la Paganese che chiude per il ritorno di Salvatore Tazza, giovane terzino destro classe ’98 di proprietà del Benevento. Dopo l’ottima scorsa stagione diviso fra Reggina e proprio gli azzurrostellati, il Benevento puntava alla conferma dopo il positivo ritiro estivo in cui aveva colpito anche il tecnico Bucchi. La mancata cessione di Gyamfi, però, ha consigliato le Streghe di mandarlo ancora in prestito alla ricerca di un minutaggio importante. Da qui l’affondo della Paganese che ha battuto la concorrenza di Casertana, Alessandria e Albinoleffe.