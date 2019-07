In queste ore Mario Cappa (18) ha firmato il contratto di addestramento tecnico con la Paganese, vincolo sino al 2020. E' ancora incerto se il giovane portiere rimarrà a Pagani o andrà via in prestito, analogamente allo scorso anno quando ha speso metà stagione con l'Audace Cerignola, trovando l'esordio in serie D contro il Taranto.