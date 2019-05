© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Con una seconda parte di campionato da grande protagonista, Matteo Perri, terzino classe 1998 della Paganese, ma di proprietà dell Ascoli, si è guadagnato attenzioni importanti in vista della prossima stagione. 20 presenze 1 gol in maglia azzurrostellata, una continuità di prestazioni che ha acceso le attenzioni di Ravenna, Arzignano e Cesena, tutte intenzionate a chiederlo all'Ascoli a fine stagione. Ma non è da sottovalutare nemmeno la stessa Paganese, fortemente interessata a mantenere in rosa il giocatore.