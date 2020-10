tmw Palermo, colpo Almici: intesa triennale ad un passo

Un rinforzo di spessore per la fascia destra. Il Palermo è ad un passo da Alberto Almici. Svincolatosi dal Verona il terzino è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Lo aspetta - come già anticipato nei giorni scorsi - il Palermo, pronto a sfruttare l’occasione di mercato portando a casa il classe 93 scuola Atalanta che ha già all’attivo più di duecento partite in Serie B da protagonista tra Cremonese, Ascoli, Pordenone e Verona. Intesa triennale tra le parti, la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dopo aver chiuso per Luperini il Palermo piazza un colpo importante a mercato chiuso. In arrivo per Boscaglia c’è Alberto Almici...