tmw Palermo, dopo lo svincolo col Trapani arriva Luperini a centrocampo

Gregorio Luperini è a un passo dal Palermo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club rosanero ha praticamente definito per l'arrivo del centrocampista, che ha già chiesto la risoluzione del contratto col Trapani per giusta causa e a questo punto, con il club granata prossimo all'esclusione dalla C, non avrà difficoltà a ottenerla.