Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo Venezia e Trapani un altro club in queste ultime ore di mercato si sta muovendo per Eric Lanini, appena passato dalla Juventus U23 al Parma. Si tratta, come raccolto dalla nostra redazione, del Como che avrebbe chiesto ai ducali l’attaccante classe ‘94.