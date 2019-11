TMW - Pergolettese, contatti con Zanin per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica per la Pergolettese è in programma uno scontro diretto in chiave salvezza con l'Olbia. Entrambe le formazioni arrivano dall'esonero del tecnico e nella sfida del "Voltini" potrebbe decidersi una fetta importante di stagione. Per quanto riguarda la Pergolettese, poi, si continua a lavorare anche per capire a chi affidare la guida della prima squadra fino al termine della stagione.

Giovanni Dall'Igna, tecnico ad interim scelto dopo l'addio a Contini ha portato la prima vittoria stagionale nell'ultimo turno di campionato contro l'AlbinoLeffe, ma la sua posizione non è ancora definita.

A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi caldi per la panchina è quello di Diego Zanin, con il quale i contatti sono già stati avviati, con una bozza di accordo fino a giugno sul piatto.