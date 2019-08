TMW - Pergolettese, rinforzo di spessore a centrocampo: occhi su Sbrissa

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Punta a Giovanni Sbrissa la Pergolettese. Secondo quanto raccolto da TMW, il club lombardo, neo promosso in Serie C, avrebbe individuato nel classe '96, di proprietà del Sassuolo, il rinforzo per il centrocampo. Attesi sviluppi.