tmw Perugia, Caserta il prescelto per la panchina. Si chiude nelle prossime ore

E' Fabio Caserta, ex tecnico della Juve Stabia, il prescelto dal nuovo Perugia targato Massimiliano Santopadre e Marco Giannitti per il rilancio del Grifo dopo la retrocessione in Serie C arrivata attraverso i playout. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione entro i prossimi due giorni il club umbro definirà il contratto con l'allenatore calabrese per dare il via definitivo alla nuova stagione. Accordo annuale con opzione per la stagione successiva in caso di Serie B.