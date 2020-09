tmw Perugia, fatta per Bonaiuto alla Cremonese. Gyomber-Salernitana ad un passo

Doppia operazione in uscita per il Perugia. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW il club umbro ha oramai definito l'operazione a titolo definitivo per la cessione di Cristian Buonaiuto, esterno offensivo classe 1992, alla Cremonese. Ad un passo dal traguardo anche il passaggio di Norbert Gyomber, centrale slovacco, alla Salernitana. Qui per la fumata bianca manca però ancora l'accordo fra il difensore e il club del presidente Lotito.