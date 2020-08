tmw Perugia, Manconi in uscita. Ci pensano Arezzo e Pontedera

vedi letture

Potrebbe continuare in Serie C l'avventura di Jacopo Manconi, attaccante classe 1994 di proprietà del Perugia lo scorso anno in prestito alla Giana Erminio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore è finito nel mirino di due club toscani come Pontedera e Arezzo.