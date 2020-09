tmw Perugia, per l'attacco l'obiettivo è Murano del Potenza

vedi letture

Dopo l’esperienza nell’ultimo anno e mezzo con la maglia del Potenza per l’attaccante Jacopo Murano potrebbe esserci una nuova avventura sempre in Serie C. Il classe ‘90 infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe finito nel mirino dell’ambizioso Perugia che punta a tornare subito in Serie B.