tmw Perugia, rivoluzione nell'asset: cambiano Ds e Dg. Per la panchina c'è Caserta

vedi letture

Rivoluzioni in vista in casa Perugia, dopo la scottante retrocessione che ha portato patron Massimiliano Santopadre a delle riflessioni. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, possibile rivoluzione in vista nell'organigramma societario, con il Ds Roberto Goretti a un passo dall'addio; per un addio, però, un arrivo, perché l'ex Fiorentina Gianluca Comotto sarebbe prossimo a ricoprire il ruolo di Dg.

Cambio anche in panchina, con Massimo Oddo verso l'addio: la prima scelta degli umbri sembra essere Fabio Caserta, reduce dall'esperienza con la Juve Stabia.