Daniele Cacia e non solo. Il Piacenza in questa parte finale di luglio punta dritto sugli attaccanti. Il ritorno del bomber calabrese dopo l'avventura in chiaroscuro al Novara sembra essere, infatti, solo la punta dell'iceberg. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club emiliano oltre Cacia la prossima settimana rinnoverà il contratto con Mattia Corradi, punta classe 1990 arrivata in biancorosso nel gennaio 2018 dall'Arezzo ma non solo. Nelle idee della dirigenza piacentina c'è anche un ulteriore tassello, che possa completare il fronte offensivo in coppia con lo stesso Cacia. Un elemento che il Piacenza sta tuttora cercando.