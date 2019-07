TMW - Piacenza, fatta per Daniele Paponi. Domani la chiusura

© foto di Federico Gaetano

Colpo in entrata per il Piacenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nella giornata di domani il club emiliano chiuderà per l'arrivo dalla Juve Stabia di Daniele Paponi, attaccante lo scorso anno protagonista della cavalcata verso il ritorno in B delle Vespe. Pronto per lui un contratto biennale.