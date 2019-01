Fonte: Lorenzo Marucci

Quello di Francesco Corsinelli, centrocampista classe ‘97 del Genoa in prestito alla Feralpisalò nella prima parte di stagione, è uno dei nomi più caldi del mercato. Il calciatore, che coi lombardi ha collezionato 16 presenze in stagione, è infatti stato cercato da numerose società (Vicenza, Gubbio, Monopoli, Viterbese e Catanzaro), ma alla fine dovrebbe vestire la maglia del Piacenza che nelle ultime ore, come raccolto dalla nostra redazione, avrebbe superato la concorrenza per assicurarsi il centrocampista.