tmw Piacenza, Libertazzi: "Non ancora emersi i valori reali del torneo: tutto può cambiare"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il portiere del Piacenza Giovanni Davide Libertazzi ha, tra le altre, parlato anche del campionato nella sua linea generale: "Ora come ora credo che non tutti i valori siano reali, perché ci sono formazioni che ancora devono essere scoperte, e l'imminente mercato potrebbe anche incidere in tal senso: tutto può cambiare in poche giornate, e da qui al termine ne mancano molte. Certo è che ci sono squadre molto forti, penso magari alla Pro Vercelli che si sta esprimendo su alti livelli o al Renate che sta facendo la voce grossa, ma non saprei indicare una favorita in nessun senso: io penso al Piacenza e al raggiungimento dei nostri obiettivi".