tmw Piacenza, messi in discussione il Ds Di Battista e mister Manzo

Nonostante i quattro risultati utili nelle recenti cinque gare, in casa Piacenza sono possibili dei cambiamenti. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la società, infatti, sta vagliando un cambio alla guida dell'area tecnica, ma anche in panchina: a rischio la posizione del responsabile dell'area tecnica Simone Di Battista e quella di mister Vincenzo Manzo.

Per altro, in pole per la sostituzione di quest'ultimo, ci sarebbe Cristiano Scazzola.