tmw Piacenza, ore decisive per il futuro di Nicco: lo vogliono Pro Patria e Pro Vercelli

Sembra essere giunta definitivamente al capolinea l'avventura di Gianluca Nicco al Piacenza, nonostante a maggio sembrava ci fosse l'accordo per la sua permanenza in biancorosso. Il centrocampista non ha preso parte alle ultimi amichevoli giocate dalla formazione emiliana, e, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, saranno decisive le prossime ore: su di lui, gli occhi di Pro Patria e Pro Vercelli.